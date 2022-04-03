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NEWSru.co.il :: Здоровье3 апреля 2022 г., 06:30

Коронавирус в мире: более 491 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: более 491 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 3 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6174443 человек (+3019 за сутки), более 491 млн заразились, более 59 млн инфицированы в настоящее время, около 426 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):


США – 1008159 умерших
Бразилия – 660192
Индия – 521374
Россия – 369404 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323212
Перу – 212256
Великобритания – 165570
Италия – 159666
Индонезия – 155241
Франция – 142475
Иран – 140277
Колумбия – 139650
Германия – 130529
Аргентина – 128059
Польша – 115343
Украина – 107980
Испания – 102541
ЮАР – 100046

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6285
Бразилия – 3068
Польша – 3053
США – 3015
Аргентина – 2789
Колумбия – 2694
Италия – 2648
Россия – 2529
Украина – 2495
Мексика – 2462
Великобритания – 2417
Испания – 2192
Франция – 2174
ЮАР – 1651
Иран – 1634
Германия – 1549

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 26 млн
Германии – 22 млн
Великобритании – 21 млн
России – 18 млн
Турции – 15 млн
Италии – 15 млн
Южной Корее – 14 млн
Испании – 12 млн


В Израиле 3934483 заражений, 10515 заболевших умерли. Относительная смертность: 1127 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.

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