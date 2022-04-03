Коронавирус в мире: более 491 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 3 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6174443 человек (+3019 за сутки), более 491 млн заразились, более 59 млн инфицированы в настоящее время, около 426 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1008159 умерших

Бразилия – 660192

Индия – 521374

Россия – 369404 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323212

Перу – 212256

Великобритания – 165570

Италия – 159666

Индонезия – 155241

Франция – 142475

Иран – 140277

Колумбия – 139650

Германия – 130529

Аргентина – 128059

Польша – 115343

Украина – 107980

Испания – 102541

ЮАР – 100046



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6285

Бразилия – 3068

Польша – 3053

США – 3015

Аргентина – 2789

Колумбия – 2694

Италия – 2648

Россия – 2529

Украина – 2495

Мексика – 2462

Великобритания – 2417

Испания – 2192

Франция – 2174

ЮАР – 1651

Иран – 1634

Германия – 1549



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 26 млн

Германии – 22 млн

Великобритании – 21 млн

России – 18 млн

Турции – 15 млн

Италии – 15 млн

Южной Корее – 14 млн

Испании – 12 млн

