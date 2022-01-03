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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2022 г., 18:11

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли

В понедельник, 3 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 295 новых случаев заражения коронавирусом. 248 объявлены выздоровевшими. Трое больных COVID-19 умерли.

Данных по тестам нет. На прошлой неделе при тестировании в 5% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 57 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4950 умерших, около 471 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 0,9 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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