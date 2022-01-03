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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2022 г., 17:13

FDA разрешило вакцинацию бустерной дозой подростков 12-15 лет

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FDA разрешило вакцинацию бустерной дозой подростков 12-15 лет

В понедельник, 3 декабря, Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вакцинацию третьей, бустерной дозой, подростков 12–15 лет.

"В условиях новой волны эпидемии, вызванной штаммом "омикрон", крайне важно, чтобы мы продолжали профилактические меры, такие как вакцинация и бустерная прививка, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, чтобы эффективно бороться с COVID-19", - заявила и.о. комиссара FDA Джанет Вудкок, представляя решение.

В первую очередь решение FDA касается прививок вакциной компании Pfizer-BioNTech.


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