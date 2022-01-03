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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2022 г., 20:07

Больничные кассы просят минздрав изменить стратегию тестирования на коронавирус

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Больничные кассы просят минздрав изменить стратегию тестирования на коронавирус

По информации телеканала "Кан-11", гендиректора больничных касс обратились к минздраву с просьбой освободить от обязательного тестирования на коронавирус лиц младше 60 лет, прошедших вакцинацию.

В больничных кассах свою просьбу объясняют тем, что пункты тестирования и лаборатории не справляются с нагрузкой. При этом речь идет как об экспресс-тестах, так и о PCR-тестах.

В случае контакта привитого израильтянина с заразившимся предлагается ограничиться домашними экспресс-тестами, которые можно приобрести в аптеке и провести самостоятельно.


Больничные кассы предлагают проводить проверки на коронавирус только лиц, входящих в так называемые "группы риска", и пациентов, обратившихся к врачу с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.

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