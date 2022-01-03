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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2022 г., 18:40

Профессор Зарка опроверг слухи, что минздрав сделал ставку на "коллективный иммунитет"

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Профессор Зарка опроверг слухи, что минздрав сделал ставку на "коллективный иммунитет"

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка провел брифинг, на котором прокомментировал рост заболеваемости и меры, предпринимаемые правительством для того, чтобы сдержать эпидемию.

Сальман Зарка отметил, что штамм "омикрон", действительно, менее агрессивный, но более заразный, и может привести к большому числу больных в короткий промежуток времени. При этом штамм "омикрон" распространяется в Израиле наравне с штаммом "дельта", который вызывает тяжелое протекание болезни.

Сальман Зарка также прокомментировал слухи о том, что правительство и минздрав изменили стратегию и теперь сделали ставку на "коллективный иммунитет". Слухи появились после того, как на прошедшем накануне брифинге Нафтали Беннет сообщил, что, согласно прогнозам, в пик эпидемии ежедневно будет выявляться до 50 тысяч новых заражений, но при этом правительство не намерено прибегать к локдауну или ужесточать ограничения.


Сальман Зарка заявил, что министерство здравоохранения не придерживается стратегии "коллективного иммунитета". Однако, по его словам, количество больных будет расти, и невозможно это предотвратить распространение "омикрона". "Мы действуем, чтобы снизить заболеваемость и защитить, в первую очередь, людей, входящих в "группы риска", - сказал он.

Профессор Зарка говорил о том, что в данный момент имеется "ограниченная информация" о прививке четвертой дозой, но минздрав рекомендует ее сделать. "Мы видели, что уровень антител со временем снижается, и поэтому, мы рекомендуем лицам старше 60 и медицинскому медперсоналу сделать ее", - сказал он.

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