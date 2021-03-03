Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
12 - 17°
Эйлат:
12 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье3 марта 2021 г., 19:28

Коронавирус в Израиле: более 700 больных в тяжелом или критическом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: более 700 больных в тяжелом или критическом состоянии

Вечером в среду, 3 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 788869 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 42333 человек.

740734 выздоровели после коронавируса.


5802 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 93233 тестов (число тестов по сравнению с прошлой неделей значительно увеличено). В 4,8% случаев выявлялся коронавирус.

1170 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 717 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 247 из них в критическом состоянии, 211 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – в настоящее время он больше 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 41 населенный пункт в стране определяется минздравом как "красный" и 74 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Кфар-Саба, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 35% израильтян.


С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 03 марта 2021
Коронавирус в Израиле: 41 "красный" населенный пункт, 82 "зеленых"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 03 марта 2021
Вакцинация против коронавируса: более 53% взрослых израильтян привиты полностью, Израиль остается мировым лидером

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:28 Коронавирус в Израиле: более 700 больных в тяжелом или критическом состоянии
19:20 Выяснено, почему люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусом
19:03 Профессор Аш: вакцинация детей старше 12 лет начнется уже в апреле-мае
18:02 Рейтинг Newsweek: "Шиба" в первой десятке лучших больниц мира
17:34 Коронавирус в системе просвещения: на карантин отправлены около 73 тысячи учеников
14:59 Минздрав Израиля: вакцинация палестинских рабочих начнется 7 марта
13:36 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 2000 заразившихся, 15 больных умерли
10:51 Коронавирусный штаб в России: за сутки выявлены около 10,5 тысяч заразившихся, 452 больных умерли
10:28 Коронавирус в Израиле: 41 "красный" населенный пункт, 82 "зеленых"
10:16 Вакцинация против коронавируса: более 53% взрослых израильтян привиты полностью, Израиль остается мировым лидером
Загрузка...