Коронавирус в Израиле: более 700 больных в тяжелом или критическом состоянии

Вечером в среду, 3 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 788869 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 42333 человек.

740734 выздоровели после коронавируса.

5802 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 93233 тестов (число тестов по сравнению с прошлой неделей значительно увеличено). В 4,8% случаев выявлялся коронавирус.

1170 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 717 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 247 из них в критическом состоянии, 211 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – в настоящее время он больше 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 41 населенный пункт в стране определяется минздравом как "красный" и 74 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Кфар-Саба, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 35% израильтян.