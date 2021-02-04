Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 75 тысяч человек, за сутки умерли 60 заболевших COVID-19

Утром в четверг, 4 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 671459 заразившихся (+7794 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 74615 человек (+908). Ситуация ухудшается, несмотря на массовую вакцинацию.

585070 (+6503) выздоровели после коронавируса.

4948 (+60) заболевших COVID-19 умерли.

1731 (-58) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1085 (+11) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 391 (+20) из них в критическом состоянии, 321 (+29) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 85925 тестов. В 8,9% случаев выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – более 1,0.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 67 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 102 как "оранжевые", среди "зеленых" нет крупных городов. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 70% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3297502 человек (около 58 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 1906748 человек (около 48 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 90% граждан, вакцинированы двумя дозами 78%, в категории 80-89 – 87%/77%, 70-79 – 94%/84%, 60-69% – 77%/65%, 50-59 – 67%/38%, 40-49 – 56%/22%, 30-39 – 35%/13%, 20-29 – 27%/8%, моложе 20 (но не младше 16) – 9%/1%.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 27 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, США, Исландия, Сербия, Мальта, Швейцария, Польша, Румыния.

Общенациональный локдаун в его нынешнем "жестком" формате был объявлен в ночь на 8 января и предполагалось, что он будет действовать две недели. С тех пор карантин продлевался несколько раз.

В ночь на 1 февраля правительство приняло решение продлить режим "жесткого карантина" до 7 часов утра 5 февраля. До этого времени режим карантина будет действовать в своем прежнем формате.

3 февраля правительство собиралось вновь, чтобы обсудить необходимость дополнительного продления карантина, а также возможность открытия детских садов и школ со следующей недели. Глава правительства и руководство минздрава настаивали на продлении "жесткого карантина", как минимум, до 7 февраля. Но заседание в итоге было отложено.

Образование

На период локдауна закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.

Сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Места работы

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они расположены в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

На 50% сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Полеты за границу

В ночь на 26 января аэропорт имени Бен-Гуриона был "герметично" закрыт. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса. Отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых должна заниматься комиссия по исключениям.

1 февраля финансовая комиссия Кнессета продлила запрет на полеты самолетов иностранных авиакомпаний в Израиль. Запрет будет действовать до 7 февраля.

Законопроект о закрытии аэропорта Бен-Гурион и закрытии сухопутных границ утвержден Кнессетом. Согласно законопроекту, пассажиры и экипажи самолетов будут обязаны представлять отрицательный тест на коронавирус при посадке на самолет в аэропорту Бен-Гурион. Отрицательный тест на коронавирус нужно будет предъявлять не только на посадке на самолет в Израиль, но и при пересечении сухопутной границы.

Правительство имеет право не впускать в страну граждан Израиля с коронавирусом за исключением тех граждан, которые получат особое разрешение от генерального директора минздрава.