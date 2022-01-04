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NEWSru.co.il :: Здоровье4 января 2022 г., 14:57

В связи с нехваткой вакцин в точках вакцинации некоторые пункты закроются раньше обычного

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В связи с нехваткой вакцин в точках вакцинации некоторые пункты закроются раньше обычного

В ряде пунктов вакцинации в разных городах страны в связи с наплывом желающих получить четвертую прививку против коронавируса наблюдается нехватка вакцин.

В результате некоторые пункты вакцинации закроются раньше, чем было объявлено.

Только за один день очередь на четвертую прививку назначили почти 100 тысяч израильтян старше 60 лет.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.


По данным минздрава Израиля на 3 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6576493 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5929599 человек (64% населения страны). 4262854 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

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Вакцинация против коронавируса в Израиле: начался четвертый этап

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