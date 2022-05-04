Коронавирус в мире: за неделю заражаемость и смертность снизились
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 4 мая 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 514686170 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (4 млн новых заразившихся за неделю; на 20% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6265898 из них умерли (17 тысяч за неделю; на 19% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 10% по сравнению с позапрошлой неделей).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек
1. США – 83240101 выявленных заразившихся, 1021581 (+2573) умерших, летальность 1,2%
2. Индия – 43088401, 523920 (+1546), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)
3. Бразилия – 30482429, 663765 (+824), 2,2%
4. Франция – 28757765, 146262 (+835), 0,5%
5. Германия – 24949403, 136183 (+1059), 0,6%
6. Великобритания – 22073858, 175319 (+1175), 0,8%
7. Россия – 18201074, 376292 (+1055), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
8. Южная Корея – 17395791, 23079 (+613), 0,1%
9. Италия – 16586268, 163889 (+962), 1,0%
10. Турция – 15036110, 98801 (+81), 0,7%
11. Испания – 11953481, 104668 (+441), 0,9%
12. Вьетнам – 10659358, 43044 (+15), 0,4%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 4 мая)
1. Перу – 6296
2. Болгария – 5392
3. Босния и Герцеговина – 4861
4. Венгрия – 4812
5. Северная Македония – 4456
6. Черногория – 4323
7. Грузия – 4229
8. Хорватия – 3905
9. Чехия – 3739
10. Словакия – 3649
Израиль в этом списке на 85-м месте (1147 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10699 умерших (+5 за неделю).
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