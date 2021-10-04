Коронавирусный "светофор" в Израиле: Эйлат стал "зеленым", "красных" городов нет

По состоянию на 4 октября, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" не присвоен ни одному городу с населением более 20 тысяч человек.

"Оранжевые" города: Кафр Касем, Тайбэ, Рахат, Шфарам, Тверия, Тира, Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Нетивот, Умм эль-Фахм, Офаким, Арад, Димона.

"Желтыми" признаны: Нацерет, Бней-Брак, Сахнин, Бейт-Шемеш, Тамра, Бака аль-Гарбия, Эльад, Бат-Ям, Рамле, Пардес-Хана, Цфат, Сдерот, Беэр-Шева, Ор Йегуда, Кафр Кана, Рош а-Айн, Ашдод, Ашкелон, Кирьят-Малахи, Иерусалим, Кирьят-Ата, Маале-Адумим, Ариэль, Афула, Акко, Лод.

"Зеленые" города – Нагария, Эйлат, Холон, Кирьят-Шмона, Нетания, Петах-Тиква, Реховот, Кирьят-Гат, Явне, Беэр-Яаков, Хадера, Герцлия, Кармиэль, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Од а-Шарон, Ришон ле-Цион, Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Йехуд, Кфар-Саба, Кирьят-Ям, Нес-Циона, Рамат-Ган, Рамат а-Шарон, Кирьят-Оно, Гиватаим и Модиин.

После начала учебного года введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.