Иерусалим:
16 - 24°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье4 октября 2021 г., 12:34

Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по медицине

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дэвид Джулиус (65, США) Ардем Патапутян (43, США)

В понедельник, 4 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

В этом году лауреатами премии стали Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания". Подробнее об исследованиях Джулиуса и Патапутяна можно прочитать на сайте премии.

Дэвид Джулиус родился в бруклинском районе Брайтон-Бич в семье еврейских эмигрантов из России. В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте, в 1984 году – степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли. С 1990 года работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, профессор. Специалист в области ноцицепции (возникновения ощущений боли и тепла).

Ардем Патапутян родился в Бейруте (Ливан). Является специалистом в сфере биомедицины в Научно-исследовательском институте Скриппса в Сан-Диего, профессор.


Отметим, что в зале, где объявляли имена лауреатов, из-за карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, как и в прошлом году, было мало журналистов.

5 октября будет назван лауреат в области физики, 6 октября – в области химии. 7 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 8 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В прошлом году лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Харви К. Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания/Канада) и Чарльз М. Райс (США) "за открытие вируса гепатита С".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 03 октября 2021
Начинается "нобелевская неделя" 2021 года
// NEWSru.co.il // В мире // 23 сентября 2021
Нобелевская церемония в 2021 году пройдет дистанционно
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:30 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены около 1600 заразившихся, 12 больных COVID-19 умерли
12:34 Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по медицине
12:04 Коронавирус в России: объявлено о 883 умерших от COVID-19 за сутки
10:22 Источник в минздраве Израиля: ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели
10:09 Коронавирусный "светофор" в Израиле: Эйлат стал "зеленым", "красных" городов нет
10:02 Вакцинация против коронавируса в Израиле: третью "бустерную" прививку получили 52% взрослых
09:58 Какие важные финансовые права скрывают от пациентов больничные кассы?
09:48 Коронавирус в Израиле: около 38 тысяч зараженных, идет спад четвертой волны эпидемии
08:38 Украина: за сутки выявлены более 4800 заразившихся коронавирусом, 114 больных COVID-19 умерли
07:19 Коронавирус в мире: около 236 млн заразились, более 4,8 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...