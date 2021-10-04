Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по медицине

В понедельник, 4 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

В этом году лауреатами премии стали Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания". Подробнее об исследованиях Джулиуса и Патапутяна можно прочитать на сайте премии.

Дэвид Джулиус родился в бруклинском районе Брайтон-Бич в семье еврейских эмигрантов из России. В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте, в 1984 году – степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли. С 1990 года работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, профессор. Специалист в области ноцицепции (возникновения ощущений боли и тепла).

Ардем Патапутян родился в Бейруте (Ливан). Является специалистом в сфере биомедицины в Научно-исследовательском институте Скриппса в Сан-Диего, профессор.

Отметим, что в зале, где объявляли имена лауреатов, из-за карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, как и в прошлом году, было мало журналистов.

5 октября будет назван лауреат в области физики, 6 октября – в области химии. 7 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 8 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В прошлом году лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Харви К. Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания/Канада) и Чарльз М. Райс (США) "за открытие вируса гепатита С".