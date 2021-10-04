Вакцинация против коронавируса в Израиле: третью "бустерную" прививку получили 52% взрослых

По данным минздрава Израиля на 4 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6139968 человек (66% населения страны, 90% взрослого населения), вторую дозу – 5654522 человек (61% населения страны, 83% взрослого населения). 3542423 человек привиты третьей дозой (38% населения страны, 52% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 68%, в категории 80-89 – 90%/88%/78%, 70-79 – 90%/88%/81%, 60-69 – 92%/88%/74%, 50-59 – 89%/84%/64%, 40-49 – 88%/82%/55%, 30-39 – 86%/79%/44%, 20-29 – 82%/74%/37%, 16-19 – 85%/73%/25%, 12-15 – 54%/42%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 154/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 29/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 210, привитых без "бустера" – 74, привитых с "бустером" – 29. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.