Коронавирус в мире: 493 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6179185 человек (+2990 за сутки), около 493 млн заразились, около 59 млн инфицированы в настоящее время, более 428 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1008679 умерших
Бразилия – 660381
Индия – 521446
Россия – 369995 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323235
Перу – 212328
Великобритания – 165780
Италия – 159909
Индонезия – 155349
Франция – 142655
Иран – 140368
Колумбия – 139670
Германия – 130713
Аргентина – 128086
Польша – 115345
Украина – 108019
Испания – 102541
ЮАР – 100052
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6286
Бразилия – 3069
Польша – 3054
США – 3016
Аргентина – 2789
Колумбия – 2695
Италия – 2652
Россия – 2533
Украина – 2496
Мексика – 2462
Великобритания – 2420
Испания – 2192
Франция – 2177
ЮАР – 1650
Иран – 1635
Германия – 1551
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 26 млн
Германии – 22 млн
Великобритании – 21 млн
России – 18 млн
Турции – 15 млн
Италии – 15 млн
Южной Корее – 14 млн
Испании – 12 млн
В Израиле 3957499 заражений, 10554 заболевших умерли. Относительная смертность: 1132 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.
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