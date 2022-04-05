Коронавирус в мире: 493 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6179185 человек (+2990 за сутки), около 493 млн заразились, около 59 млн инфицированы в настоящее время, более 428 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1008679 умерших

Бразилия – 660381

Индия – 521446

Россия – 369995 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323235

Перу – 212328

Великобритания – 165780

Италия – 159909

Индонезия – 155349

Франция – 142655

Иран – 140368

Колумбия – 139670

Германия – 130713

Аргентина – 128086

Польша – 115345

Украина – 108019

Испания – 102541

ЮАР – 100052



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6286

Бразилия – 3069

Польша – 3054

США – 3016

Аргентина – 2789

Колумбия – 2695

Италия – 2652

Россия – 2533

Украина – 2496

Мексика – 2462

Великобритания – 2420

Испания – 2192

Франция – 2177

ЮАР – 1650

Иран – 1635

Германия – 1551



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 26 млн

Германии – 22 млн

Великобритании – 21 млн

России – 18 млн

Турции – 15 млн

Италии – 15 млн

Южной Корее – 14 млн

Испании – 12 млн

