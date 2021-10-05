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NEWSru.co.il :: Здоровье5 октября 2021 г., 15:35

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены около 1300 заразившихся, 14 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены около 1300 заразившихся, 14 больных COVID-19 умерли

5 октября министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 1278 новых случаев заражения коронавирусом (1018 из них – в секторе Газы). 1701 объявлены выздоровевшими. 14 больных COVID-19 умерли (8 из них – в секторе Газы).

Данных по тестам за последние сутки нет. На прошлой неделе в среднем по ПА при тестировании в 18% случаев выявлялся коронавирус (в секторе Газы – в 29% случаев), что свидетельствует о крайне недостаточных масштабах тестирования.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 71 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 93,5% инфицированных коронавирусом выздоровели, 5,5% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: более 4399 умерших, 437 тыс. заразившихся коронавирусом.

Более миллиона жителей ПА вакцинированы, начат процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА используется вакцина "Спутник V", партии которой были в разное время доставлены из России и ОАЭ. Кроме того, были вакцинированы более 100 тысяч палестинских арабов, работающих в Израиле, они получали вакцину Moderna. 24 августа власти США безвозмездно передали палестинской администрации 500 тысяч доз вакцины Moderna. В сентябре ПА получила 2 млн доз вакцины Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 05 октября 2021
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