Украина: за сутки выявлено около 10000 заразившихся коронавирусом, 317 больных COVID-19 умерли

5 октября министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 57206 человек (+317 за сутки). Общее число выявленных заразившихся: 2469856 (+9846 за сутки).

2268752 (+4229 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Первой дозой вакцинированы 7,2 млн украинцев (при населении 44 млн; 16%). Вторую дозу получили 5,8 млн украинцев (13%).

В последний месяц наблюдается рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации, несоблюдением карантинных норм, с началом учебного года, и с тем, что многие люди вернулись на работу после летних отпусков.