Коронавирус в Израиле: около 60 тыс. зараженных, менее 740 в больницах

Утром в среду, 6 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3970477 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлены более 9 тыс. новых случаев.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 85610 тестов. В 16% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 60304 человек (+2379 за сутки; в течение предыдущей недели сообщалось о последовательном сокращении числа зараженных).

10554 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

736 заболевших в больницах (-35 за сутки; 1,2% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 260 пациентов (+19 за сутки, 0,4% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 97 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,85 (снижается в течение последних недель).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 86% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 72/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 21/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 9/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 60, привитых давно (более полугода) – 17, полностью привитых – 128. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 85% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 88%, 60-69 – 82%, 50-59 – 76%, 40-49 – 70%, 30-39 – 63%, 20-29 – 59%, 16-19 – 50%, 12-15 – 29%, 5-11 – 19%.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наличие "зеленого сертификата" требуется только на мероприятиях "с повышенным риском". Например, на торжествах или вечеринках с большим количеством участников.

Право на "зеленый сертификат" имеют следующие группы населения:

- Лица, привитые двумя дозами вакцины, когда с получения второй дозы прошло не более четырех месяцев;

- Лица, переболевшие коронавирусом, если с момента выздоровления не прошло более четырех месяцев;

- Лица, привитые тремя или четырьмя дозами вакцины, вне зависимости от даты прививки.

В настоящее время:

- Для входа в дома престарелых, гериатрические больницы и хостели для пожилых людей будет требоваться предъявление отрицательного результата экспресс-теста.

- Рекомендуется проверяться на коронавирус перед встречей с пожилыми людьми.

- Учреждения, которые будут требовать проходить перед входом экспресс-тест, получат от государства частичное субсидирование.

- Непривитые сотрудники учебных заведений, медицинских учреждений и социальных служб все еще будут обязаны дважды в неделю проверяться на коронавирус.

- учащиеся средних классов освобождены от еженедельных тестов на коронавирус.

- отменено тестирование на коронавирус в начальных классах.

Въезд и выезд из Израиля

С 1 марта Израиль полностью открылся для туристов – как привитых, так и не привитых против коронавируса.

Для въезда в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Израильтяне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, освобождаются от обязанности предъявлять при посадке на самолет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста.

Обязанность делать в аэропорту имени Бен-Гуриона ПЦР-тест сразу после приземления остается как для туристов, так и для израильтян.

Министерство здравоохранения также сообщает о продлении срока действия "зеленого сертификата" до 31 мая для всех, кто получил три или четыре дозы вакцины против коронавируса. У тех, кто получили четвертую или третью дозу меньше шести месяцев назад, сертификат будет действителен сроком на шесть месяцев со дня получения последней дозы вакцины.