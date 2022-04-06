Коронавирус в России: за сутки выявлено около 15 тыс. заразившихся, 291 человек умер от COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 6 апреля 2022 года, что за последние сутки в РФ умер 291 пациент с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 14661 заразившихся коронавирусом. 35306 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 17940765, 17070642 заразившихся выздоровели, 370602 скончались.

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на седьмом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 80 млн человек (55% населения), полностью вакцинированы 73 млн человек (50% населения). Ревакцинированы третьей прививкой 13 млн человек. В последние месяцы темпы вакцинации в РФ (как и во многих других странах) заметно снизились.