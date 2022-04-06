Коронавирус в мире: более 494 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6183579 человек (+4394 за сутки), более 494 млн заразились, более 58 млн инфицированы в настоящее время, около 430 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1009390 умерших

Бразилия – 660586

Индия – 521518

Россия – 370311 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323318

Перу – 212372

Великобритания – 166148

Италия – 160103

Индонезия – 155421

Франция – 142784

Иран – 140407

Колумбия – 139678

Германия – 130969

Аргентина – 128106

Польша – 115395

Украина – 108041

Испания – 102747

ЮАР – 100067



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6287

Бразилия – 3069

Польша – 3055

США – 3018

Аргентина – 2790

Колумбия – 2695

Италия – 2655

Россия – 2536

Украина – 2497

Мексика – 2462

Великобритания – 2425

Испания – 2196

Франция – 2179

ЮАР – 1651

Иран – 1635

Германия – 1554



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 26 млн

Германии – 22 млн

Великобритании – 21 млн

России – 18 млн

Турции – 15 млн

Италии – 15 млн

Южной Корее – 15 млн

Испании – 12 млн

