Коронавирус в мире: более 494 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6183579 человек (+4394 за сутки), более 494 млн заразились, более 58 млн инфицированы в настоящее время, около 430 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1009390 умерших
Бразилия – 660586
Индия – 521518
Россия – 370311 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323318
Перу – 212372
Великобритания – 166148
Италия – 160103
Индонезия – 155421
Франция – 142784
Иран – 140407
Колумбия – 139678
Германия – 130969
Аргентина – 128106
Польша – 115395
Украина – 108041
Испания – 102747
ЮАР – 100067
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6287
Бразилия – 3069
Польша – 3055
США – 3018
Аргентина – 2790
Колумбия – 2695
Италия – 2655
Россия – 2536
Украина – 2497
Мексика – 2462
Великобритания – 2425
Испания – 2196
Франция – 2179
ЮАР – 1651
Иран – 1635
Германия – 1554
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 26 млн
Германии – 22 млн
Великобритании – 21 млн
России – 18 млн
Турции – 15 млн
Италии – 15 млн
Южной Корее – 15 млн
Испании – 12 млн
В Израиле 3967740 заражений, 10554 заболевших умерли. Относительная смертность: 1132 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.
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