Коронавирус в мире: заражаемость и смертность в течение последней недели продолжали снижаться

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 6 апреля 2022 года, таких стран 11). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 494191110 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (9 млн новых заразившихся за неделю; на 18% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6183579 из них умерли (26 тыс. за неделю; на 26% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,3%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 18% по сравнению с позапрошлой неделей).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

1. США – 81900012 выявленных заразившихся, 1009390 (+4334) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 43030925, 521518 (+387), 1,2%

3. Бразилия – 30040129, 660586 (+1292), 2,2%

4. Франция – 26228521, 142784 (+799), 0,5%

5. Германия – 21956282, 130969 (+1532), 0,6%

6. Великобритания – 21410305, 166148 (+1174), 0,8%

7. Россия – 17926104, 370311 (+2286), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

8. Италия – 14966058, 160103 (+1049), 1,1%

9. Турция – 14919591, 98234 (+310), 0,7%

10. Южная Корея – 14553644, 18033 (+2178), 0,1%

11. Испания – 11578653, 102747 (+355), 0,9%



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 30 марта)



1. Перу – 6287

2. Болгария – 5343

3. Босния и Герцеговина – 4847

4. Венгрия – 4743

5. Северная Македония – 4431

6. Черногория – 4308

7. Грузия – 4216

8. Хорватия – 3850

9. Чехия – 3700

10. Словакия – 3562

