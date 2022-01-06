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NEWSru.co.il :: Здоровье6 января 2022 г., 10:07

Коронавирусный "светофор" в Израиле: абсолютное большинство крупных городов имеют статус "красных"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирусный "светофор" в Израиле: абсолютное большинство крупных городов имеют статус "красных"

По состоянию на 5 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Гиватаим, Нес-Циона, Маале-Адумим, Модиин, Йехуд, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Ариэль, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Тверия, Нацерет, Кфар-Саба, Раанана, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рош а-Айн, Пардес-Хана, Кармиэль, Холон, Беэр-Яаков, Нетания, Явне, Ришон ле-Цион, Иерусалим, Бат-Ям, Ноф а-Галиль, Реховот, Кирьят-Шмона, Шфарам, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата, Маалот-Таршиха, Рамле, Лод, Хайфа, Нетивот, Бейтар-Илит, Хадера, Офаким.

"Оранжевые" города: Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Ашкелон, Беэр-Шева, Акко, Мрар, Эйлат, Афула, Ашдод, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Гат, Сдерот, Димона, Эльад, Тира, Тамра,


"Желтыми" признаны: Умм эль-Фахм, Сахнин, Кафр Касем, Тайбэ, Кафр Манда, Рахат.

"Зеленые" города: Арад.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

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