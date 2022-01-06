Минпрос: антиген-тестов в школах не будет

Министерство просвещения объявило, что на текущий момент "быстрые" тесты на коронавирус в стенах младших школ проводиться не будут, поскольку министерство здравоохранения объявило об этом шаге без согласования.

В минпросе потребовали, чтобы минздрав представил четкий протокол, включая образ проведения теста, вопросы согласия родителей, инструктаж директоров школ и т.д.

Напомним, что минздрав планировал начать "быстрые" тесты на коронавирус в стенах младших школ - для учеников и учителей, которые были в контакте с зараженным коронавирусом.

Проверки должны делать ответственные за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом в школах. Для этого 3200 человек, назначенных на эту должность, прошли соответствующую подготовку.