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NEWSru.co.il :: Здоровье6 января 2022 г., 08:59

Минпрос: антиген-тестов в школах не будет

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Минпрос: антиген-тестов в школах не будет

Министерство просвещения объявило, что на текущий момент "быстрые" тесты на коронавирус в стенах младших школ проводиться не будут, поскольку министерство здравоохранения объявило об этом шаге без согласования.

В минпросе потребовали, чтобы минздрав представил четкий протокол, включая образ проведения теста, вопросы согласия родителей, инструктаж директоров школ и т.д.

Напомним, что минздрав планировал начать "быстрые" тесты на коронавирус в стенах младших школ - для учеников и учителей, которые были в контакте с зараженным коронавирусом.


Проверки должны делать ответственные за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом в школах. Для этого 3200 человек, назначенных на эту должность, прошли соответствующую подготовку.

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С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах

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