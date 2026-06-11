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Израиль

ЦАХАЛ: установлен контроль над северной частью ручья Салуки

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 11 июня 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 18:57
ЦАХАЛ: установлен контроль над северной частью ручья Салуки
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что боевая тактическая группа 7-й бронетанковой бригады и подразделение "Эгоз", действуя под командованием 36-й дивизии, установили оперативный контроль и осуществили зачистку северной части ручья Салуки, в районе передовой оборонительной линии.

Операция проведена в рамках усилий дивизии по укреплению оперативного контроля над югом Ливана и ликвидации непосредственной угрозы населенным пунктам Галилейского выступа и Метулы.

Район ручья Салуки используется террористической группировкой "Хизбалла" как инфраструктура для запуска заминированных дронов.

В ходе операции, военнослужащие во взаимодействии с ВВС уничтожили сотни объектов террористической инфраструктуры и более 50 террористов. Обнаружены и боеприпасы в том числе заминированные устройства, противотанковые ракеты, зенитно-ракетные комплексы.

Израиль
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