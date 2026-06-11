"День гнева": из-за протеста "харедим" перекрыты десятки дорог по всей стране

Радикальное движение "Пелег Иерушалми" объявило 11 июня "Днем гнева". Акции протеста начались около 16:00 и продлятся до тех пор, пока лидеры движения не призовут демонстрантов разойтись.

Полиция опубликовала список дорог и перекрестков, где наблюдаются значительные пробки из-за протестов ультраортодоксов.

Затруднено движение транспорта на шоссе №1 в обоих направлениях – на участках возле Лода, Бен-Шемена, Латруна, Шореша, Моца, в районе развязки Харель, Шапирим и Ганот.

Пробки также наблюдаются на прибрежном шоссе №2: в северном направлении от Хоф а-Шарон до развязки Гешер а-Шалом и в южном направлении от Нетании до той же развязки.

На шоссе №4 затруднено движение в нескольких районах: от Явне до моста Пальмахим, от въезда в Эвен-Йегуду до перекрестка Хадасим, от Гиват-Шмуэля до развязки Месубим, а также на севере страны – от въезда в промышленную зону Нааман до перекрестка Эйн а-Мифрац.

Кроме того, пробки зафиксированы на шоссе №5 в направлении развязки Кесем, на шоссе №40 в районе Лода, Ахисамаха, Эль-Аля, Бедека, Магшимим, Шаарии и перекрестка Таясим, а также на шоссе №41, №44, №412, №444 и №471.

На севере страны затруднения отмечены на шоссе №65 в районе Умм эль-Фахма, Нин, Газит, а-Саргель и Мегидо, на шоссе №70 в районе Сомеха, Абелима, Джудейды и Ясифа, а также на шоссе №77 от развязки Ишай до развязки Зарзир.

Полиция призывает водителей учитывать дорожную обстановку и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ситуацию усугубляет то, что в Рамат-Гане, Яффо и Петах-Тикве должны состояться концерты звезд, на которые проданы десятки тысячи билетов. На стадионе в Рамат-Гане состоится концерт популярного исполнителя Омера Адама, который, как ожидается, соберет около 40 тысяч зрителей. На стадионе "А-Мошава" в Петах-Тикве пройдет концерт Бена Цура, на котором ожидается присутствие более 10 тысяч зрителей. Одновременно с этим на стадионе "Блумфилд" в Яффо выступит Эяль Голан. По оценкам организаторов, концерт также посетят десятки тысяч человек.

На дорогах, ведущих в международный аэропорт имени Бен-Гуриона, образовались пробки. Управление аэропортов рекомендовало пассажирам воспользоваться железнодорожным транспортом. Однако демонстранты перекрыли железнодорожные пути. Приостановлено движение поездов на участках между Тель-Авивом и Лодом.