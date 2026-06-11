В Пентагоне эвакуированы несколько этажей из-за инцидента с опасными материалами

В Пентагоне эвакуированы люди с нескольких этажей из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарно-спасательную службу округа Арлингтон и на сообщение CNN.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что внутренние системы здания выявили проблему с качеством воздуха, потребовавшую принятия мер безопасности до выяснения ее характера.

Пожарная служба не сообщает, что именно стало причиной срабатывания систем контроля воздуха. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее пожарная служба сообщила, что тревога была ложной.