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Мир

В Пентагоне эвакуированы несколько этажей из-за инцидента с опасными материалами

США
Пентагон
время публикации: 11 июня 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 19:04
В Пентагоне эвакуированы несколько этажей из-за инцидента с опасными материалами
AP Photo

В Пентагоне эвакуированы люди с нескольких этажей из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарно-спасательную службу округа Арлингтон и на сообщение CNN.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что внутренние системы здания выявили проблему с качеством воздуха, потребовавшую принятия мер безопасности до выяснения ее характера.

Пожарная служба не сообщает, что именно стало причиной срабатывания систем контроля воздуха. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее пожарная служба сообщила, что тревога была ложной.

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