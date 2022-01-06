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NEWSru.co.il :: Здоровье6 января 2022 г., 20:47

"Кан-11": через две недели более миллиона израильтян будут болеть или будут заражены COVID-19

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"Кан-11": через две недели более миллиона израильтян будут болеть или будут заражены COVID-19

По информации телеканала "Кан-11", Нафтали Беннету и министерскому кабинету по борьбе с коронавирусом в четверг, 6 января, был представлен прогноз, согласно которому через две недели каждый 10-й израильтянин будет болен или заражен коронавирусом. Для сравнения - на момент выхода репортажа в стране насчитывалось около 76 тысяч заразившихся.

При этом, по данным телеканала, в данный момент среди госпитализированных больных, состояние которых оценивается как тяжелое, только 10%-20% заражены штаммом "омикрон", остальные - заражены штаммом "дельта".

В сюжете телеканала отмечалось, что правительство обеспокоено тем, как обеспечить оказание основных услуг населению и работу жизнеобеспечивающих предприятий в то время, когда большое количество работников находятся на больничном или на карантине.


Согласно информации из неофициальных источников, в правительстве рассматривается возможность сокращения срока обязательного карантина в случае бессимптомного протекания болезни для работников жизнеобеспечивающих предприятий и для родителей болеющих детей.

Новостная служба корпорации "Кан" передала, что у главы правительства состоялось обсуждение требования министерства финансов сократить карантин для зараженных, но не имеющих симптомов заболевания, с 10 до 7 дней. Предполагается, что это требование будет выполнено, и новые правила вступят в силу уже на следующей неделе.

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