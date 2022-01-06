Организация учителей старших классов опубликовала инструкции поведения в случае заболевания или контакта с больным

Председатель организации учителей старших классов Ран Эрез разослал циркуляр, содержащий инструкции и разъяснения для учителей, заболевших коронавирусом или контактировавших с коронавирусными больными.

Учитель, находящийся в изоляции, имеет право на получение компенсации в полном объеме, при соблюдении следующих условий:

1) Учитель уведомил министерство здравоохранения и работодателя не позднее, чем через четыре дня после начала изоляции 2) Учитель находится в изоляции на дому 3) Учитель не является заболевшим коронавирусом 4) Учитель, находящийся в изоляции из-за изоляции ребенка, и уведомивший об этом министерство здравоохранения, имеет право на получение возмещения за вычетом трех больничных дней 5) Учитель, уведомивший минздрав позднее, чем через четыре дня с начала изоляции, получит ретроактивный возврат не больше, чем за четыре дня со дня уведомления.

Установка видеокамер в классах запрещена.

Одновременное преподавание фронтально и удаленно недопустимо.

Формат обучения должен устанавливать директор школы в соответствии с эпидемиологическим состоянием класса и школы.

Рассылка заданий ученикам, находящимся в изоляции, одновременно с фронтальным преподаванием, недопустима.

Учитель, заболевший коронавирусом на рабочем месте, должен обратиться в Ведомство национального страхования для признания заболевания производственной травмой.

