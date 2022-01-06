Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье6 января 2022 г., 11:28

Организация учителей старших классов опубликовала инструкции поведения в случае заболевания или контакта с больным

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Организация учителей старших классов опубликовала инструкции поведения в случае заболевания или контакта с больным

Председатель организации учителей старших классов Ран Эрез разослал циркуляр, содержащий инструкции и разъяснения для учителей, заболевших коронавирусом или контактировавших с коронавирусными больными.

Учитель, находящийся в изоляции, имеет право на получение компенсации в полном объеме, при соблюдении следующих условий:

1) Учитель уведомил министерство здравоохранения и работодателя не позднее, чем через четыре дня после начала изоляции 2) Учитель находится в изоляции на дому 3) Учитель не является заболевшим коронавирусом 4) Учитель, находящийся в изоляции из-за изоляции ребенка, и уведомивший об этом министерство здравоохранения, имеет право на получение возмещения за вычетом трех больничных дней 5) Учитель, уведомивший минздрав позднее, чем через четыре дня с начала изоляции, получит ретроактивный возврат не больше, чем за четыре дня со дня уведомления.


Установка видеокамер в классах запрещена.
Одновременное преподавание фронтально и удаленно недопустимо.
Формат обучения должен устанавливать директор школы в соответствии с эпидемиологическим состоянием класса и школы.
Рассылка заданий ученикам, находящимся в изоляции, одновременно с фронтальным преподаванием, недопустима.
Учитель, заболевший коронавирусом на рабочем месте, должен обратиться в Ведомство национального страхования для признания заболевания производственной травмой.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:00 В больнице "Сорока" умерли двое тяжелобольных детей, состояние которых ухудшилось из-за коронавируса
11:28 Организация учителей старших классов опубликовала инструкции поведения в случае заболевания или контакта с больным
10:53 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 802 человека
10:07 Коронавирусный "светофор" в Израиле: абсолютное большинство крупных городов имеют статус "красных"
09:46 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 72 тысяч зараженных, около 300 из них в больницах
08:59 Минпрос: антиген-тестов в школах не будет
08:23 Украина: за сутки выявлено около 7000 заразившихся коронавирусом, 187 больных COVID-19 умерли
08:22 12-й канал ИТВ обязал всех журналистов и гостей проходить экспресс-тест на COVID перед входом в студию
06:57 Коронавирус в мире: более 298 млн заразились, около 5,5 млн умерли. Статистика по странам
20:41 С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах
Загрузка...