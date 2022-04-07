Коронавирус в мире: более 495 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6191495 человек (+7916 за сутки), более 495 млн заразились, более 58 млн инфицированы в настоящее время, около 431 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1010537 умерших

Бразилия – 660782

Индия – 521560

Россия – 370602 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323403

Перу – 212372

Великобритания – 169095 (данные скорректированы)

Италия – 160973

Индонезия – 155464

Франция – 142912

Иран – 140451

Колумбия – 139687

Германия – 131516

Аргентина – 128144

Польша – 115472

Украина – 108076

Испания – 102747

ЮАР – 100070



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6287

Бразилия – 3070

Польша – 3057

США – 3022

Аргентина – 2790

Колумбия – 2695

Италия – 2669

Россия – 2538

Украина – 2498

Великобритания – 2468

Мексика – 2463

Испания – 2196

Франция – 2181

ЮАР – 1651

Иран – 1635

Германия – 1561



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 26 млн

Германии – 22 млн

Великобритании – 21 млн

России – 18 млн

Италии – 15 млн

Турции – 15 млн

Южной Корее – 15 млн

Испании – 12 млн

