Коронавирус в мире: более 495 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6191495 человек (+7916 за сутки), более 495 млн заразились, более 58 млн инфицированы в настоящее время, около 431 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1010537 умерших
Бразилия – 660782
Индия – 521560
Россия – 370602 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323403
Перу – 212372
Великобритания – 169095 (данные скорректированы)
Италия – 160973
Индонезия – 155464
Франция – 142912
Иран – 140451
Колумбия – 139687
Германия – 131516
Аргентина – 128144
Польша – 115472
Украина – 108076
Испания – 102747
ЮАР – 100070
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6287
Бразилия – 3070
Польша – 3057
США – 3022
Аргентина – 2790
Колумбия – 2695
Италия – 2669
Россия – 2538
Украина – 2498
Великобритания – 2468
Мексика – 2463
Испания – 2196
Франция – 2181
ЮАР – 1651
Иран – 1635
Германия – 1561
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 26 млн
Германии – 22 млн
Великобритании – 21 млн
России – 18 млн
Италии – 15 млн
Турции – 15 млн
Южной Корее – 15 млн
Испании – 12 млн
В Израиле 3974781 заражений, 10555 заболевших умерли. Относительная смертность: 1132 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.
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