Украина: за сутки выявлено около 8700 заразившихся коронавирусом, 467 больных COVID-19 умерли
7 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 88986 человека (+467 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3510610 (+8655 за сутки).
3082619 (+22878 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 13,8 млн украинцев (32%). Вторую дозу получили 11,9 млн украинцев (28%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 07 декабря 2021
Коронавирус в мире: 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам