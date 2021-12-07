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NEWSru.co.il :: Здоровье7 декабря 2021 г., 08:26

Украина: за сутки выявлено около 8700 заразившихся коронавирусом, 467 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 8700 заразившихся коронавирусом, 467 больных COVID-19 умерли

7 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 88986 человека (+467 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3510610 (+8655 за сутки).

3082619 (+22878 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 13,8 млн украинцев (32%). Вторую дозу получили 11,9 млн украинцев (28%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 07 декабря 2021
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