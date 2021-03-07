Коронавирус в мире: 117 млн заразились, более 2,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 7 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 2600048 человек (+7918 за сутки), более 117 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 93 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,2%.
Страны где умерших от коронавируса больше 10 тысяч:
США – 537119 умерших
Бразилия – 264446
Мексика – 190357
Индия – 157791
Великобритания – 124419
Италия – 99578
Россия – 88726 (судя по сообщениям вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и оценкам экспертов в России намного больше умерших от COVID-19)
Франция – 88444
Германия – 72470
Испания – 71138
Иран – 60594
Колумбия – 60412
Аргентина – 52870
ЮАР – 50647
Перу – 47681
Польша – 45159
Индонезия – 37154
Турция – 28965
Украина – 26919
Бельгия – 22240
Канада – 22213
Чехия – 21558
Чили – 21008
Румыния – 20854
Португалия – 16512
Эквадор – 16020
Нидерланды – 15803
Венгрия – 15765
Ирак – 13548
Пакистан – 13205
Швеция – 13003
Филиппины – 12465
Боливия – 11807
Египет – 10954
Болгария – 10593
Швейцария – 10046
В других странах пока, по официальным данным, менее 10 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Чехия – 2011
Бельгия – 1913
Великобритания – 1826
Италия – 1649
Венгрия – 1635
Португалия – 1623
США – 1616
Болгария – 1532
Испания – 1521
Мексика – 1466
Перу – 1433
Франция – 1353
Швеция – 1282
Бразилия – 1238
Польша – 1194
Колумбия – 1179
Аргентина – 1163
Швейцария – 1155
Чили – 1093
Румыния – 1089
Боливия – 1002
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 30 млн человек. Более 11 млн заразившихся в Индии. Около 11 млн в Бразилии. Более 4 млн в России и Великобритании. Более 3 млн во Франции, Испании и Италии. Более 2 млн в Турции, Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике. Более 1 млн в Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу, Индонезии, Чехии, Нидерландах.
Коронавирус был подтвержден у 799727 израильтян, 5856 (+22 за сутки) из них умерли. Относительная смертность: 637 на 1 млн. (54-е место в мире)
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