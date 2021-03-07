Коронавирус в мире: 117 млн заразились, более 2,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 7 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 2600048 человек (+7918 за сутки), более 117 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 93 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,2%.

Страны где умерших от коронавируса больше 10 тысяч:

США – 537119 умерших

Бразилия – 264446

Мексика – 190357

Индия – 157791

Великобритания – 124419

Италия – 99578

Россия – 88726 (судя по сообщениям вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и оценкам экспертов в России намного больше умерших от COVID-19)

Франция – 88444

Германия – 72470

Испания – 71138

Иран – 60594

Колумбия – 60412

Аргентина – 52870

ЮАР – 50647

Перу – 47681

Польша – 45159

Индонезия – 37154

Турция – 28965

Украина – 26919

Бельгия – 22240

Канада – 22213

Чехия – 21558

Чили – 21008

Румыния – 20854

Португалия – 16512

Эквадор – 16020

Нидерланды – 15803

Венгрия – 15765

Ирак – 13548

Пакистан – 13205

Швеция – 13003

Филиппины – 12465

Боливия – 11807

Египет – 10954

Болгария – 10593

Швейцария – 10046

В других странах пока, по официальным данным, менее 10 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Чехия – 2011

Бельгия – 1913

Великобритания – 1826

Италия – 1649

Венгрия – 1635

Португалия – 1623

США – 1616

Болгария – 1532

Испания – 1521

Мексика – 1466

Перу – 1433

Франция – 1353

Швеция – 1282

Бразилия – 1238

Польша – 1194

Колумбия – 1179

Аргентина – 1163

Швейцария – 1155

Чили – 1093

Румыния – 1089

Боливия – 1002

Больше всего заразившихся выявлено в США: около 30 млн человек. Более 11 млн заразившихся в Индии. Около 11 млн в Бразилии. Более 4 млн в России и Великобритании. Более 3 млн во Франции, Испании и Италии. Более 2 млн в Турции, Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике. Более 1 млн в Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу, Индонезии, Чехии, Нидерландах.

Коронавирус был подтвержден у 799727 израильтян, 5856 (+22 за сутки) из них умерли. Относительная смертность: 637 на 1 млн. (54-е место в мире)