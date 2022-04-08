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NEWSru.co.il :: Здоровье8 апреля 2022 г., 12:00

Коронавирус в России: за сутки выявлено более 14 тыс. заразившихся, 280 человек умерли от COVID-19

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Коронавирус в России: за сутки выявлено более 14 тыс. заразившихся, 280 человек умерли от COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 8 апреля 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 280 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 14311 заразившихся коронавирусом. 37684 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 17969431, 17106226 заразившихся выздоровели, 371169 скончались.


Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на седьмом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 80 млн человек (55% населения), полностью вакцинированы 73 млн человек (50% населения). Ревакцинированы третьей прививкой 13 млн человек. В последние месяцы темпы вакцинации в РФ (как и во многих других странах) заметно снизились.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 08 апреля 2022
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