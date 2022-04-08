Коронавирус в мире: 497 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6195628 человек (+4133 за сутки), около 497 млн заразились, более 58 млн инфицированы в настоящее время, более 432 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1011096 умерших

Бразилия – 661035

Индия – 521604

Россия – 370889 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323508

Перу – 212420

Великобритания – 169412 (данные скорректированы)

Италия – 160973

Индонезия – 155509

Франция – 143017

Иран – 140492

Колумбия – 139693

Германия – 131805

Аргентина – 128158

Польша – 115536

Украина – 108098

Испания – 102747

ЮАР – 100075



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6288

Бразилия – 3071

Польша – 3059

США – 3023

Аргентина – 2791

Колумбия – 2695

Италия – 2669

Россия – 2540

Украина – 2498

Великобритания – 2473

Мексика – 2464

Испания – 2196

Франция – 2183

ЮАР – 1651

Иран – 1636

Германия – 1564



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 27 млн

Германии – 22 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Италии – 15 млн

Южной Корее – 15 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме 10 млн

