Коронавирус в мире: 497 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6195628 человек (+4133 за сутки), около 497 млн заразились, более 58 млн инфицированы в настоящее время, более 432 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1011096 умерших
Бразилия – 661035
Индия – 521604
Россия – 370889 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323508
Перу – 212420
Великобритания – 169412 (данные скорректированы)
Италия – 160973
Индонезия – 155509
Франция – 143017
Иран – 140492
Колумбия – 139693
Германия – 131805
Аргентина – 128158
Польша – 115536
Украина – 108098
Испания – 102747
ЮАР – 100075
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6288
Бразилия – 3071
Польша – 3059
США – 3023
Аргентина – 2791
Колумбия – 2695
Италия – 2669
Россия – 2540
Украина – 2498
Великобритания – 2473
Мексика – 2464
Испания – 2196
Франция – 2183
ЮАР – 1651
Иран – 1636
Германия – 1564
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 27 млн
Германии – 22 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Италии – 15 млн
Южной Корее – 15 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме 10 млн
В Израиле 3982531 заражений, 10559 заболевших умерли. Относительная смертность: 1132 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.
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