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NEWSru.co.il :: Здоровье8 декабря 2021 г., 13:39

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 320 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 320 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли

8 декабря министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 317 новых случаев заражения коронавирусом (105 из них в Газе). 335 объявлены выздоровевшими. Трое больных COVID-19 умерли.

Данных по тестам за последние сутки нет. Ранее на этой неделе в среднем по ПА при тестировании в 8% случаев выявлялся коронавирус (в секторе Газы – в 15% случаев), что свидетельствует о недостаточных масштабах тестирования.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 58 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4823 умерших, около 463 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 08 декабря 2021
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