Смертность от коронавируса в мире: за неделю объявлено о 53 тыс. умерших от COVID-19, в Израиле умерли 14 больных

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 8 декабря 2021 года, таких стран 25). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 267400826 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (4,3 млн новых заразившихся за неделю; на 5% больше, чем было на позапрошлой неделе), 5286789 из них умерли (53 тыс. за неделю; на 6% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована США (на 27% больше по сравнению с позапрошлой неделей), в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 2%), Индии (на 43% больше по сравнению с позапрошлой неделей).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 50270136 выявленных заразившихся, 812205 (+9160) умерших, летальность 1,6%

2. Индия – 34656822, 473952 (+4705), 1,3%

3. Бразилия – 22157726, 616067 (+1313), 2,8%

4. Великобритания – 10560341, 145826 (+857), 1,5%

5. Россия – 9864845, 283644 (+8451), 2,9% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

6. Турция – 8943837, 78215 (+1373), 0,9%

7. Франция – 7987591, 119899 (+768), 1,5%

8. Германия – 6270761, 104361 (+2224), 1,6%

9. Иран – 6141335, 130356 (+526), 2,1%

10. Аргентина – 5346242, 116703 (+114), 2,3%

11. Испания – 5246766, 88237 (+185), 1,7%

12. Италия – 5134318, 134386 (+558), 2,5%

13. Колумбия – 5084466, 128874 (+346), 2,6%

14. Индонезия – 4258076, 143893 (+73), 3,3%

15. Мексика – 3905319, 295601 (+1355), 7,7%

16. Польша – 3704040, 86205 (+2622), 2,3%

17. Украина – 3510610, 88986 (+2454), 2,5%

18. ЮАР – 3051222, 90002 (+159), 3,0%

19. Филиппины – 2835345, 49591 (+1046), 1,8%

20. Нидерланды – 2790830, 19770 (+356), 0,7%

21. Малайзия – 2667999, 30718 (+293), 1,1%

22. Чехия – 2262666, 33902 (+716), 1,5%

23. Перу – 2245146, 201421 (+245), 8,9%

24. Таиланд – 2152384, 21033 (+221), 1,0%

25. Ирак – 2085586, 23919 (+99), 1,2%



1. Перу – 5990

2. Болгария – 4243

3. Босния и Герцеговина – 3941

4. Венгрия – 3723

5. Черногория – 3715

6. Северная Македония – 3684

7. Чехия – 3157

8. Грузия – 3134

9. Румыния – 3005

10. Гибралтар – 2969

11. Бразилия – 2869

12. Хорватия – 2784

13. Сан-Марино – 2762

14. Словакия – 2746

15. Армения – 2598

16. Литва – 2581

17. Словения – 2566

18. Аргентина – 2549

19. Колумбия – 2495

20. США – 2433

21. Бельгия – 2346

22. Латвия – 2316

23. Молдова – 2306

24. Польша – 2281

25. Парагвай – 2271

26. Мексика – 2259

27. Французская Полинезия – 2246

28. Италия – 2227

29. Великобритания – 2132

30. Тунис – 2118



Израиль в этом списке на 86-м месте (880 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8210 умерших (14 за неделю).