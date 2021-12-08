Смертность от коронавируса в мире: за неделю объявлено о 53 тыс. умерших от COVID-19, в Израиле умерли 14 больных
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 8 декабря 2021 года, таких стран 25). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 267400826 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (4,3 млн новых заразившихся за неделю; на 5% больше, чем было на позапрошлой неделе), 5286789 из них умерли (53 тыс. за неделю; на 6% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2%.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована США (на 27% больше по сравнению с позапрошлой неделей), в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 2%), Индии (на 43% больше по сравнению с позапрошлой неделей).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США – 50270136 выявленных заразившихся, 812205 (+9160) умерших, летальность 1,6%
2. Индия – 34656822, 473952 (+4705), 1,3%
3. Бразилия – 22157726, 616067 (+1313), 2,8%
4. Великобритания – 10560341, 145826 (+857), 1,5%
5. Россия – 9864845, 283644 (+8451), 2,9% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
6. Турция – 8943837, 78215 (+1373), 0,9%
7. Франция – 7987591, 119899 (+768), 1,5%
8. Германия – 6270761, 104361 (+2224), 1,6%
9. Иран – 6141335, 130356 (+526), 2,1%
10. Аргентина – 5346242, 116703 (+114), 2,3%
11. Испания – 5246766, 88237 (+185), 1,7%
12. Италия – 5134318, 134386 (+558), 2,5%
13. Колумбия – 5084466, 128874 (+346), 2,6%
14. Индонезия – 4258076, 143893 (+73), 3,3%
15. Мексика – 3905319, 295601 (+1355), 7,7%
16. Польша – 3704040, 86205 (+2622), 2,3%
17. Украина – 3510610, 88986 (+2454), 2,5%
18. ЮАР – 3051222, 90002 (+159), 3,0%
19. Филиппины – 2835345, 49591 (+1046), 1,8%
20. Нидерланды – 2790830, 19770 (+356), 0,7%
21. Малайзия – 2667999, 30718 (+293), 1,1%
22. Чехия – 2262666, 33902 (+716), 1,5%
23. Перу – 2245146, 201421 (+245), 8,9%
24. Таиланд – 2152384, 21033 (+221), 1,0%
25. Ирак – 2085586, 23919 (+99), 1,2%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 8 декабря)
1. Перу – 5990
2. Болгария – 4243
3. Босния и Герцеговина – 3941
4. Венгрия – 3723
5. Черногория – 3715
6. Северная Македония – 3684
7. Чехия – 3157
8. Грузия – 3134
9. Румыния – 3005
10. Гибралтар – 2969
11. Бразилия – 2869
12. Хорватия – 2784
13. Сан-Марино – 2762
14. Словакия – 2746
15. Армения – 2598
16. Литва – 2581
17. Словения – 2566
18. Аргентина – 2549
19. Колумбия – 2495
20. США – 2433
21. Бельгия – 2346
22. Латвия – 2316
23. Молдова – 2306
24. Польша – 2281
25. Парагвай – 2271
26. Мексика – 2259
27. Французская Полинезия – 2246
28. Италия – 2227
29. Великобритания – 2132
30. Тунис – 2118
Израиль в этом списке на 86-м месте (880 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8210 умерших (14 за неделю).
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