Украина: за сутки выявлено около 12400 заразившихся коронавирусом, 465 больных COVID-19 умерли
9 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 89901 человека (+465 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3532357 (+12376 за сутки).
3109423 (+24547 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,0 млн украинцев (33%). Вторую дозу получили 12,2 млн украинцев (29%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 декабря 2021
Коронавирус в мире: более 268 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: более 268 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам