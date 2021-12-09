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NEWSru.co.il :: Здоровье9 декабря 2021 г., 08:30

Украина: за сутки выявлено около 12400 заразившихся коронавирусом, 465 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 12400 заразившихся коронавирусом, 465 больных COVID-19 умерли

9 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 89901 человека (+465 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3532357 (+12376 за сутки).

3109423 (+24547 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,0 млн украинцев (33%). Вторую дозу получили 12,2 млн украинцев (29%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 декабря 2021
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