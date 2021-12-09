Коронавирус в мире: более 268 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 9 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5295146 человек (+8357 за сутки), более 268 млн заразились, более 21 млн инфицированы в настоящее время, более 241 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 813904 умерших

Бразилия – 616298

Индия – 474111

Мексика – 295893

Россия – 284823 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201450

Великобритания – 145987

Индонезия – 143909

Италия – 134472

Иран – 130446

Колумбия – 128929

Франция – 120032

Аргентина – 116708

Германия – 104932

ЮАР – 90038

Украина – 89436

Испания – 88237

Польша – 86796

Турция – 78407

Румыния – 57360

Филиппины – 49761

Чили – 38541

Венгрия – 36048

Чехия – 34034

Эквадор – 33494

Малайзия – 30746

Канада – 29852

Болгария – 29279

Пакистан – 28803

Бангладеш – 28016

Бельгия – 27416

Вьетнам – 26930

Тунис – 25413

Ирак – 23931

Таиланд – 21082

Египет – 20877



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5990

Болгария – 4260

Венгрия – 3745

Чехия – 3170

Румыния – 3010

Бразилия – 2870

Аргентина – 2549

Колумбия – 2496

США – 2438

Бельгия – 2351

Польша – 2297

Мексика – 2261

Италия – 2229

Великобритания – 2134

Тунис – 2118

Украина – 2063

Чили – 1992

Россия – 1951

Испания – 1886

Эквадор – 1858

Франция – 1833

Иран – 1525

ЮАР – 1491

Германия – 1247



Коронавирус был выявлен у 1348229 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).