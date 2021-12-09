Коронавирус в мире: более 268 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 9 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5295146 человек (+8357 за сутки), более 268 млн заразились, более 21 млн инфицированы в настоящее время, более 241 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 813904 умерших
Бразилия – 616298
Индия – 474111
Мексика – 295893
Россия – 284823 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201450
Великобритания – 145987
Индонезия – 143909
Италия – 134472
Иран – 130446
Колумбия – 128929
Франция – 120032
Аргентина – 116708
Германия – 104932
ЮАР – 90038
Украина – 89436
Испания – 88237
Польша – 86796
Турция – 78407
Румыния – 57360
Филиппины – 49761
Чили – 38541
Венгрия – 36048
Чехия – 34034
Эквадор – 33494
Малайзия – 30746
Канада – 29852
Болгария – 29279
Пакистан – 28803
Бангладеш – 28016
Бельгия – 27416
Вьетнам – 26930
Тунис – 25413
Ирак – 23931
Таиланд – 21082
Египет – 20877
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5990
Болгария – 4260
Венгрия – 3745
Чехия – 3170
Румыния – 3010
Бразилия – 2870
Аргентина – 2549
Колумбия – 2496
США – 2438
Бельгия – 2351
Польша – 2297
Мексика – 2261
Италия – 2229
Великобритания – 2134
Тунис – 2118
Украина – 2063
Чили – 1992
Россия – 1951
Испания – 1886
Эквадор – 1858
Франция – 1833
Иран – 1525
ЮАР – 1491
Германия – 1247
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 50 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции и Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии.
Коронавирус был выявлен у 1348229 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).
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