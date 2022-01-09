Коронавирус в мире: более 306 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 9 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5502710 человек (+5143 за сутки), более 306 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, около 259 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 859046 умерших

Бразилия – 619981

Индия – 483790

Россия – 315400 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300303

Перу – 203019

Великобритания – 150057

Индонезия – 144127

Италия – 138881

Иран – 131847

Колумбия – 130288

Франция – 125348

Аргентина – 117465

Германия – 114652

Польша – 99720

Украина – 97164

ЮАР – 92371

Испания – 89934

Турция – 83529

Румыния – 58997

Филиппины – 52135

Венгрия – 39780

Чили – 39251

Чехия – 36558

Вьетнам – 34117

Эквадор – 33699

Малайзия – 31655

Болгария – 31516

Канада – 30743

Пакистан – 28969

Бельгия – 28459

Бангладеш – 28099

Тунис – 25655

Ирак – 24200

Египет – 21938

Таиланд – 21825

Греция – 21328

Нидерланды – 21073



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6030

Болгария – 4588

Венгрия – 4134

Чехия – 3404

Румыния – 3098

Бразилия – 2886

Польша – 2639

США – 2572

Аргентина – 2563

Колумбия – 2520

Бельгия – 2439

Италия – 2302

Мексика – 2293

Украина – 2242

Великобритания – 2193

Россия – 2160

Тунис – 2137

Греция – 2062

Чили – 2027

Испания – 1922

Франция – 1914

Эквадор – 1867

Иран – 1540

ЮАР – 1528

Германия – 1362

Нидерланды – 1226



Коронавирус был выявлен у 1485598 израильтян, 8259 из них умерли. Относительная смертность: 886 на 1 млн (88-е место в мире).