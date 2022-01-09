Коронавирус в мире: более 306 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 9 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5502710 человек (+5143 за сутки), более 306 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, около 259 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 859046 умерших
Бразилия – 619981
Индия – 483790
Россия – 315400 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300303
Перу – 203019
Великобритания – 150057
Индонезия – 144127
Италия – 138881
Иран – 131847
Колумбия – 130288
Франция – 125348
Аргентина – 117465
Германия – 114652
Польша – 99720
Украина – 97164
ЮАР – 92371
Испания – 89934
Турция – 83529
Румыния – 58997
Филиппины – 52135
Венгрия – 39780
Чили – 39251
Чехия – 36558
Вьетнам – 34117
Эквадор – 33699
Малайзия – 31655
Болгария – 31516
Канада – 30743
Пакистан – 28969
Бельгия – 28459
Бангладеш – 28099
Тунис – 25655
Ирак – 24200
Египет – 21938
Таиланд – 21825
Греция – 21328
Нидерланды – 21073
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6030
Болгария – 4588
Венгрия – 4134
Чехия – 3404
Румыния – 3098
Бразилия – 2886
Польша – 2639
США – 2572
Аргентина – 2563
Колумбия – 2520
Бельгия – 2439
Италия – 2302
Мексика – 2293
Украина – 2242
Великобритания – 2193
Россия – 2160
Тунис – 2137
Греция – 2062
Чили – 2027
Испания – 1922
Франция – 1914
Эквадор – 1867
Иран – 1540
ЮАР – 1528
Германия – 1362
Нидерланды – 1226
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 61 млн человек. Около 36 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 11 млн во Франции. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии, Италии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1485598 израильтян, 8259 из них умерли. Относительная смертность: 886 на 1 млн (88-е место в мире).
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