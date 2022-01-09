8 фактов о школьной страховке в Израиле, которые вы не знали

Публикуется на правах рекламы.Текст предоставлен рекламодателем

Ребенок получил травму на детской площадке, по дороге из школы или во время занятий спортом? Вам положена компенсация.

В Израиле родители несовершеннолетних детей в начале каждого учебного года оплачивают школьную страховку - битуах теунот ишийот (ביטוח תאונות (אישיות. Это одноразовый платеж в размере 49 шекелей.

Но не каждый знает, от чего именно застрахованы его дети.

8 полезных фактов, которые помогут вам использовать школьную страховку на благо ребенка:

1. Школьная страховка действует КРУГЛОСУТОЧНО и В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА вне зависимости от того, где произошло происшествие: дома, в садике, школе, продленке, на спортивной секции или детской площадке.

2. Кто застрахован? Дети от трёх до 18 лет, а также родитель или иной член семьи ученика, который участвовал на безвозмездных началах в мероприятии, организованном садиком или школой.

3. Любая травма даёт право на компенсацию? Нет. Только телесные повреждения, которые привели к временной инвалидности длительностью более, чем 54 дня, постоянной инвалидности в размере не менее 5% или, не дай Бог, смерти.

4. Компенсация по школьной страховке не зависит от того, кто виноват в происшествии, или кто был ответственным в ситуации. Но вы можете получить ДВОЙНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ, если подадите иск на возмещение ущерба от ответственных за причиненный ущерб лиц.

5. Максимальный размер компенсации в случае причинения ущерба здоровью составляет 395 тысяч.

6. Исключения? Страховка не покрывает ущерб, полученный в ДТП, в ходе враждебных действий (военной операции, обстрела), в случае повреждения зубов.

7. При подаче заявления в страховую компанию убедитесь, что у вас есть в наличии:

медицинские документы, подтверждающие ущерб здоровью;

протокол полиции и/или заключение скорой помощи в случае, если они были вызваны на место происшествия;

документ из школы или садика, свидетельствующий о том, что ребенок пропустил занятия.

8. Ваш ребенок получил серьезную травму несколько лет назад, но вы даже не догадывались, что имеете право на компенсацию? Ещё не поздно подать заявление! Вы имеете право на возмещение ущерба до достижения ребенком 21 года, даже если несчастный случай произошел несколько лет назад.

Узнайте прямо сейчас, имеете ли вы право на компенсацию!