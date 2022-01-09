Минздрав Израиля: количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок

В связи с изменениями правил проверок на коронавирус изменился и способ подсчета числа зараженных.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il министерство здравоохранения заявляет, что при подсчете количества зараженных учитываются результаты ПЦР-тестов и экспресс-тестов, сделанных в пунктах проверок.

Таким образом, если домашний экспресс-тест показал положительный результат, однако после этого не был сделан тест в пункте проверки, данный зараженный не учитывается в статистике минздрава.

Напомним, при контакте с зараженным:

-привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.