Минздрав Израиля предупредил о нежелательности купания в Средиземном море из-за загрязнения воды

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение о нежелательности купания на пляжах Средиземного моря. Причина – штормовая погода и риск попадания в море загрязненных дождевых и дренажных стоков, которые ухудшают качество морской воды.

Ведомство рекомендует воздержаться от купания на средиземноморских пляжах до особого уведомления и уточняет, что продолжает мониторинг состояния воды. О снятии предупреждения минздрав обещает сообщить дополнительно.

На этой неделе на восточном побережье Средиземного моря штормовая погода. Высота волн достигает нескольких метров. Спасателей нет. Купание запрещено.