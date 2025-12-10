x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 13:52
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав Израиля предупредил о нежелательности купания в Средиземном море из-за загрязнения воды

время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:48

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение о нежелательности купания на пляжах Средиземного моря. Причина – штормовая погода и риск попадания в море загрязненных дождевых и дренажных стоков, которые ухудшают качество морской воды.

Ведомство рекомендует воздержаться от купания на средиземноморских пляжах до особого уведомления и уточняет, что продолжает мониторинг состояния воды. О снятии предупреждения минздрав обещает сообщить дополнительно.

На этой неделе на восточном побережье Средиземного моря штормовая погода. Высота волн достигает нескольких метров. Спасателей нет. Купание запрещено.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook