Время суток имеет решающее значение для иммунотерапии рака

В работе, опубликованной в онлайн-журнале Cancer, исследователи сообщили, что пациенты с раком легких, которым вводили иммунотерапию в дневные часы, в среднем жили дольше. Анализ показал, что получение препаратов до 15:00 снижало вероятность прогрессирования заболевания на 52% и уменьшало риск смерти на 63%.

По словам ведущего автора исследования, доктора Юнчана Чжана, доцента Онкологической больницы Медицинской школы Сянъя Центрально-Южного университета, такая простая корректировка времени введения лекарства может стать доступным способом продлить жизнь пациентам. В рамках исследования ученые наблюдали почти 400 человек с распространенной формой мелкоклеточного рака легких. Все они проходили лечение иммунотерапевтическими препаратами – атезолизумабом или дурвалумабом – в сочетании со стандартной химиотерапией. Наблюдение велось с мая 2019 года по октябрь 2023 года.

Как отмечает сайт Drugs.com, оба эти средства помогают иммунной системе распознавать опухолевые клетки, блокируя механизмы, позволяющие раку "прятаться". Полученные данные показали, что пациенты, которым препараты вводили внутривенно до середины дня, дольше оставались в ремиссии и имели значительно более высокие показатели выживаемости.