Кондиционер может быть опасен для здоровья. Новое исследование

В знойные летние дни кондиционер может быть настоящим спасением, тем не менее, некоторые люди стараются не включать кондиционер, даже когда на улице очень жарко, опасаясь, что это может негативно сказаться на их самочувствии. Если система кондиционирования воздуха работает неисправно или не проходит регулярное обслуживание, в ней могут размножаться болезнетворные микроорганизмы. В таком случае кондиционер может стать источником различных инфекций, передающихся через воздух.

Существует также понятие "синдром больного здания" – так называют совокупность симптомов, которые могут возникнуть у человека после длительного пребывания в помещении с кондиционированным воздухом. Среди таких симптомов – головная боль, головокружение, заложенность носа или насморк, хронический кашель или хрипы, раздражение кожи, высыпания, снижение концентрации внимания и чувство усталости. В ходе исследования, проведенного в Индии, ученые сравнили две группы по 200 здоровых взрослых человек. Одна группа работала в офисах с кондиционером по 6-8 часов в день, другая – в помещениях без кондиционера. За два года наблюдений выяснилось, что участники, находившиеся в кондиционируемых помещениях, чаще сталкивались с симптомами, типичными для "синдрома больного здания", в том числе с повышенной частотой аллергических реакций.

Кроме того, клинические данные показали, что у людей из этой группы отмечалось ухудшение функций легких. Также они чаще брали больничные по сравнению с теми, кто работал в офисах без кондиционеров. Ряд других исследований также подтвердил, что сотрудники, работающие в офисах с кондиционерами, чаще страдают от симптомов, связанных с синдромом "больного здания", по сравнению с теми, кто трудится в помещениях без кондиционирования.

Одной из возможных причин этого синдрома считают неисправные или плохо обслуживаемые кондиционеры. В таких случаях вместо того, чтобы очищать воздух, они могут выбрасывать в него аллергены, вредные химические вещества и болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, неисправные системы кондиционирования способны распространять по помещению испарения от чистящих средств или утечек хладагента. Такие вещества, как бензол, формальдегид и толуол, являются токсичными и могут вызывать раздражение органов дыхания. Скопление пыли и влаги внутри систем кондиционирования может создать благоприятную среду для развития различных инфекционных микроорганизмов.

Так, в ходе исследований вентиляционных систем в больницах было выявлено, что грибки, такие как Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и Rhizopus, чаще всего обнаруживаются в зонах с повышенной влажностью внутри этих систем. Такие грибковые инфекции особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом – например, пациентов, прошедших трансплантацию органов, находящихся на диализе или для недоношенных младенцев. Aspergillus, к примеру, может вызывать тяжёлые заболевания, включая пневмонию, гнойные воспаления в легких, головном мозге, печени, почках, селезенке и на коже, а также инфицирование ожогов и открытых ран.

Основные симптомы подобных грибковых инфекций затрагивают дыхательные пути и включают устойчивый кашель или хрипы, повышение температуры, одышку, хроническую усталость и необъяснимое снижение веса.