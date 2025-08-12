x
12 августа 2025
Здоровье

Три компании экстренной медицинской помощи подозреваются в обмане пожилых клиентов

Мошенничество
время публикации: 12 августа 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 12:30

Сотрудники полиции Прибрежного округа совместно со следователями Налогового управления и Ведомства национального страхования провели операцию по задержанию подозреваемых в мошенничестве, жертвой которого стали сотни пожилых израильтян.

Скрытое расследование велось против трех компаний по предоставлению медицинских услуг и вызову экстренной медицинской помощи.

Согласно материалам следствия, компании подозреваются в уклонении от предоставления экстренных услуг, несмотря на получение абонентской платы, а в некоторых случаях работники компаний выдают себя за врачей и проводят медицинское лечение, создавая реальную угрозу жизни пациентов.

Кроме того, компании подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

Компаниями управляли пять членов одной семьи, проживающих в Хайфе и Нешере. В ходе обысков у них были изъяты активы и имущество на сотни тысяч шекелей.

После допроса четверо подозреваемых были освобождены на ограничительных условиях под залог, а главный подозреваемый, 42-летний житель Хайфы, был заключен под стражу.

Здоровье
