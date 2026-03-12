Антибиотики могут влиять на микробиом кишечника в течение нескольких лет

Лечение антибиотиками может надолго менять состав кишечного микробиома – сообщества бактерий, живущих в кишечнике. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что некоторые антибиотики могут влиять на микробиом в течение четырех-восьми лет после лечения.

Антибиотики важны при серьезных инфекциях, однако исследования связывают их частое применение с повышенным риском некоторых заболеваний, например диабета 2-го типа и желудочно-кишечных инфекций. Ученые предполагают, что одну из ролей в этом могут играть изменения в микробиоме кишечника. Хотя краткосрочное воздействие антибиотиков хорошо известно, длительность этих изменений до сих пор была изучена недостаточно. Международная команда ученых под руководством исследователей из Уппсальского университета изучила связь между применением антибиотиков и составом кишечного микробиома. Для этого были проанализированы данные о лекарствах и образцы микробиома почти 15 тысяч взрослых жителей Швеции.

Результаты показали, что влияние зависит от типа антибиотика. Самые выраженные изменения наблюдались после применения клиндамицина, фторхинолонов и флуклоксациллина. В то же время пенициллин V, который часто назначают при инфекциях вне больниц, вызывал лишь небольшие и кратковременные изменения. Авторы отмечают, что исследование учитывало рецепты только за последние восемь лет, а образцы микробиома у участников брали один раз, поэтому более длительные наблюдения могли бы дать еще более точные результаты.