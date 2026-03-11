x
Здоровье

Военная сводка минздрава: с начала войны в больницы доставлены 2557 пострадавших

Больницы
Минздрав
Война с Ираном
время публикации: 11 марта 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 10:21
Военная сводка минздрава: с начала войны в больницы доставлены 2557 пострадавших
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" по состоянию на среду, 11 марта, на 07:00, в больницы страны поступили 2557 пострадавших, из них в настоящее время госпитализированы 84 человека.

Из этих 84 пациентов 10 находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести, состояние 71 определяется как легкое, один человек проходит медицинские проверки.

За последние сутки (с 07:00 вторника по 07:00 среды) в больницы поступили 205 пострадавших, из них один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, состояние 193 легкое, восемь человек в состоянии сильного нервного шока, один человек проходит проверки.

