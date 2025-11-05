Исследование показало, что обычный антибиотик может снизить риск шизофрении

Исследования показали, что подростки, лечившиеся антибиотиком доксициклином в психиатрических клиниках, имели гораздо меньший риск развития шизофрении в будущем, по сравнению с теми, кто принимал другие антибиотики. По мнению экспертов, эти результаты могут открыть возможность для нового применения широко используемого препарата в профилактике тяжелых психических заболеваний.

Шизофрения – серьезное расстройство, которое обычно начинается в раннем взрослом возрасте и часто сопровождается галлюцинациями и бредом. Чтобы глубже разобраться в возможных способах предотвращения этого заболевания, ученые из Эдинбургского университета, Университета Оулу и Дублинского университета использовали новейшие методы статистического моделирования, анализируя данные крупных медицинских реестров Финляндии. Команда изучила информацию о более чем 56 000 подростках, которые обратились за психиатрической помощью и принимали антибиотики. Они выяснили, что среди тех, кто использовал доксициклин, вероятность развития шизофрении была на 30-35 % ниже, чем у сверстников, принимавших другие антибиотики.

Ученые предполагают, что этот защитный эффект может быть связан с воздействием доксициклина на воспалительные процессы и развитие мозга. Доксициклин – антибиотик широкого спектра действия, который обычно используется для лечения инфекций и угревой сыпи. Ранее проведенные исследования показали, что он может уменьшать воспаление в мозговых клетках и влиять на синаптическую обрезку – процесс, в ходе которого мозг улучшает нейронные связи. Избыточная обрезка связана с развитием шизофрении. Дополнительный анализ показал, что снижение риска не было связано с лечением угревой сыпи, а также не объяснялось другими скрытыми факторами, различающими эти группы подростков.