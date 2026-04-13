Минздрав Израиля: более 100 пострадавших в период операции "Рычание льва" остаются в больницах

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что, по состоянию на утро 13 апреля, в больницах остаются 104 пострадавших в период военной операции "Рычание льва" – вследствие ракетных обстрелов из Ирана и атак из Ливана.

Среди госпитализированных: двое в критическом состоянии,13 в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести, 58 в легком состоянии.

Общее число пострадавших в ходе этой войны (с 28 февраля 2026 года) – 7693 человек. Большинство из них получили легкие травмы, зачастую по пути в убежище.

ВОЙНА С ИРАНОМ. "РЫЧАНИЕ ЛЬВА" (28.02-08.04.2026). СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. Яаков АЗУЭЛОС, 79 лет, из Нес-Ционы, при ракетном обстреле из Ирана 20.3.2026 получил тяжелую травму по дороге в бомбоубежище, скончался 24.3.2026.

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Вячеслав ВИДМАНТ, 52 года, из Ашдода, погиб 27.3.2026 в Тель-Авиве при ракетном обстреле из Ирана.

9. Владимир ГЕРШОВИЧ, 73 года, из Хайфы, погиб вместе с семьей 5.4.2026 в результате иранского ракетного обстрела.

10. Дмитрий ГЕРШОВИЧ, 42 года, из Герцлии, погиб вместе с семьей 5.4.2026 в Хайфе, в доме своих родителей, в результате иранского ракетного обстрела.

11. Люсиль-Джин ГЕРШОВИЧ, 29 лет, гражданка Филиппин, из Герцлии, погибла 5.4.2026 в Хайфе вместе с мужем Дмитрием и его родителями в результате иранского ракетного обстрела.

12. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

13. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея), погибла 24.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана.

14. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

16. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

17. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

18. Офер (Пошко) МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам на границе с Ливаном, погиб 22.3.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

19. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с мужем Яроном.

20. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с женой Иланой.

21. Михаэль Роберт МУДЖ (Michael Robert Mudge, имя было опубликовано не сразу), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

22. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

23. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги (спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем).

24. Лена ОСТРОВСКАЯ-ГЕРШОВИЧ, 68 лет, из Хайфы, погибла вместе с семьей 5.4.2026 в результате иранского ракетного обстрела.

25. Ори ПЕРЕЦ, 43 года, из Наарии, погиб 26.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана (ехал на велосипеде и не успел войти в убежище).

26. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

27. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда, убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

28. Иегуда Шмуэль ШЕРМАН, 18 лет, из Элон-Море, погиб 21.3.2026 в результате автомобильного теракта (автомобиль врезался в его квадроцикл, палестинский водитель сдался властям).

29. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

30. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

3. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

4. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

5. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

6. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

7. Старший сержант Тувель Йосеф ЛИФШИЦ, 20 лет, боец 13-батальона бригады "Голани", погиб 7.3.2026 в бою на юге Ливана.

8. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

9. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

10. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

11. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

12. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

