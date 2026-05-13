Около Модиина была выявлена собака, зараженная бешенством

Минздрав Израиля сообщил о выявлении бешенства у бездомной собаки в поселке Кфар а-Ораним (между Модиином и Модиин-Илитом). Речь идет о собаке среднего размера коричневого окраса.

По данным ведомства, один человек контактировал с зараженным животным и был направлен для получения профилактического лечения от бешенства.

Сообщение о зараженной собаке поступило 12 мая. Минздрав просит всех, кто контактировал с этой собакой, а также тех, чьи домашние животные могли контактировать с ней или с другими бездомными животными в районе происшествия в период с 28 апреля по 12 мая включительно, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения Рамле по телефону 08-9181202 или в ближайшее бюро здравоохранения для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении. После окончания рабочего дня и в выходные следует обращаться в приемный покой больницы.