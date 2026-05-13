x
13 мая 2026
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 12:32
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Около Модиина была выявлена собака, зараженная бешенством

Животные
Минздрав
время публикации: 13 мая 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 12:19
Около Модиина была выявлена собака, зараженная бешенством
AP Photo/Dar Yasin

Минздрав Израиля сообщил о выявлении бешенства у бездомной собаки в поселке Кфар а-Ораним (между Модиином и Модиин-Илитом). Речь идет о собаке среднего размера коричневого окраса.

По данным ведомства, один человек контактировал с зараженным животным и был направлен для получения профилактического лечения от бешенства.

Сообщение о зараженной собаке поступило 12 мая. Минздрав просит всех, кто контактировал с этой собакой, а также тех, чьи домашние животные могли контактировать с ней или с другими бездомными животными в районе происшествия в период с 28 апреля по 12 мая включительно, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения Рамле по телефону 08-9181202 или в ближайшее бюро здравоохранения для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении. После окончания рабочего дня и в выходные следует обращаться в приемный покой больницы.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook