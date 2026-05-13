В Нидерландах совершено нападение на солдат NATO

Двое германских военнослужащих, проходящих службу в оперативном штабе NATO, расположенном в голландском городе Брюнсум, подверглись нападению в Нидерландах. Злоумышленникам, которые были в масках, удалось скрыться.

Как сообщает "Немецкая волна", оба солдата были в гражданской одежде. Сначала было совершено нападение на одного из них. Военнослужащего оскорбляли, требовали деньги, кричали "Мы ненавидим NATO". Солдат смог убежать и позвонить в полицию. Тем временем был избит второй военнослужащий.

Согласно министерству обороны Германии, военнослужащие, получившие легкие травмы, в порядке. Правоохранительные органы Нидерландов начали расследование, в котором участвует и военная полиция. Происшедшее квалифицируется как инцидент в сфере безопасности.

В Брюнсуме расположено командование NATO, отвечающее за оборону Центральной Европы – вплоть до восточных границ альянса. После начала войны с Ираном безопасность была усилена, а военнослужащие получили приказ не надевать форму вне казарм.