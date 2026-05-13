Церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж

79-й Каннский кинофестиваль открылся вечером 12 мая во Дворце фестивалей на набережной Круазетт в Каннах. Фестиваль продлится до 23 мая. Главным событием церемонии стало вручение почетной "Золотой пальмовой ветви" режиссеру Питеру Джексону. Награду ему вручил актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо в трилогии "Властелин колец". Официально фестиваль открыли Джейн Фонда и Гун Ли.

Среди гостей открытия и красной дорожки – Питер Джексон, Элайджа Вуд, Джейн Фонда, Гун Ли, Деми Мур, Хлоя Чжао, Стеллан Скарсгард, Хирокадзу Корээда, Диего Луна, Джоан Коллинз, Хайди Клум, Алия Бхатт, Филиппин Леруа-Болье, Майка Монро, Рут Негга. Деми Мур, Хлоя Чжао и Стеллан Скарсгард входят в состав жюри основного конкурса, которое в этом году возглавляет южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук.

В ближайшие дни в Каннах ожидаются новые фильмы и появления Кристен Стюарт, Барбры Стрейзанд, Хавьера Бардема, Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера, Пенелопы Крус, Гленн Клоуз и других звезд.