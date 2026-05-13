Состояние француженки, инфицированной хантавирусом, стало критическим

Французская туристка, у которой после эвакуации с круизного судна MV Hondius был выявлен хантавирус, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил врач-инфекционист парижской больницы "Биша" Ксавье Лескюр.

По словам доктора, ей имплантировано искусственное легкое, через которое прокачивается кровь. "Мы надеемся, что оно снизит нагрузку на легкие и сердце, что позволит им восстановиться", – добавил медик.

На данный момент зафиксированы 11 случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул: все они – пассажиры или члены экипажа судна.

"Признаков более обширной вспышки нет. Но ситуация может измениться. С учетом долгого инкубационного периода, в ближайшие недели мы можем столкнуться с новыми случаями", – сказал он.