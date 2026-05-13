13 мая 2026
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 мая 2026
13 мая 2026
последняя новость: 12:32
Здоровье

Состояние француженки, инфицированной хантавирусом, стало критическим

Франция
Медицина
время публикации: 13 мая 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 11:21
Состояние француженки, инфицированной хантавирусом, стало критическим
AP Photo/Francois Mori

Французская туристка, у которой после эвакуации с круизного судна MV Hondius был выявлен хантавирус, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил врач-инфекционист парижской больницы "Биша" Ксавье Лескюр.

По словам доктора, ей имплантировано искусственное легкое, через которое прокачивается кровь. "Мы надеемся, что оно снизит нагрузку на легкие и сердце, что позволит им восстановиться", – добавил медик.

На данный момент зафиксированы 11 случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул: все они – пассажиры или члены экипажа судна.

"Признаков более обширной вспышки нет. Но ситуация может измениться. С учетом долгого инкубационного периода, в ближайшие недели мы можем столкнуться с новыми случаями", – сказал он.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 мая 2026

12 голландских медиков отправлены в карантин из-за нарушения протоколов хантавируса
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 мая 2026

У французской пассажирки, эвакуированной с MV Hondius, выявлен хантавирус
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 мая 2026

Лайнер с носителями хантавируса прибыл в испанский порт